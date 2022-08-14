Мигрантов из Донбасса и с Украины в России избавили от экзаменов

Прибывшим в Россию из Донецкой и Луганской областей, а также с Украины с 14 июля не нужно сдавать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России. Разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) они могут получить и без этого. Соответствующее пояснение дали в пресс-центре МВД РФ.

"С 14 июля 2022 года граждане ДНР, ЛНР и Украины получили возможность обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением о выдаче вида на жительство в упрощённом порядке без оформления разрешения на временное проживание", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Также граждане Украины могут подать заявление на РВП, не учитывая квоту региона. Срок рассмотрения документов — 60 суток. В случае с ВНЖ он увеличивается до четырёх месяцев.