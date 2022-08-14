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14 августа, 03:41

Северная Корея призвала генсека ООН "не подливать масла в огонь"

МИД КНДР раскритиковал генсека ООН за призыв к полному отказу от ядерного оружия

МИД Северной Кореи обрушился с критикой на генсека ООН Антониу Гутерриша за его слова о поддержке "полной, проверяемой и необратимой" денуклеаризации — того, чего от Пхеньяна требует Запад. Пхеньян "выразил глубокое сожаление", что глава всемирной организации не проявил беспристрастие.

Замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён отметил, что "полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация" стала бы нарушением суверенитета страны, к тому же от КНДР требуют "одностороннего разоружения".

"Обладание КНДР ядерным оружием является неизбежным выбором для защиты безопасности государства и народа от враждебной политики в отношении КНДР и ядерного шантажа со стороны США", — приводит ЦТАК слова дипломата.

Он призвал генсека ООН содействовать решению проблемы и воздержаться от заявлений, которые "подливают масла в огонь", когда "ситуация на Корейском полуострове носит крайне острый характер".

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Как сообщал Лайф, лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил о готовности КНДР мобилизовать силы ядерного сдерживания. Об этом он сказал, обращаясь к Южной Корее и США.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев

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