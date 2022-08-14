Директор Каховской ГЭС: При проблемах с плотиной возможна ядерная катастрофа
В случае если будет повреждена плотина Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, это может привести к ядерной катастрофе. О таком гипотетическом сценарии рассказал Арсений Зеленский — исполняющий обязанности директора ГЭС, которая уже подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.
Директор Каховской ГЭС: при проблемах с плотиной возможна ядерная катастрофа. Видео © Минобороны РФ
"При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской атомной станции, что может привести к развитию ядерной катастрофы, наверное", — сказал он на видео, которое публикует Минобороны России.
Руководитель станции подтвердил, что сейчас там в строю три гидроагрегата из шести. Четвёртый пришлось отключить из-за риска разлития масла.
Арсений Зеленский уточнил, что напрямую от станции ничего не запитано — она работает в составе объединённой энергосистемы. Но если объект вдруг перестанет подавать электричество в общую сеть, устойчивость энергосистемы будет нарушена, особенно южного сектора.
Как рассказывал Лайф, 12 августа ВСУ выпустили по Новой Каховке шесть ракет из РСЗО HIMARS. Накануне стало известно об отключении одного из гидроагератов по этой причине.
Кадр из видео Минобороны РФ