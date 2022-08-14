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14 августа, 02:44

Директор Каховской ГЭС: При проблемах с плотиной возможна ядерная катастрофа

В случае если будет повреждена плотина Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, это может привести к ядерной катастрофе. О таком гипотетическом сценарии рассказал Арсений Зеленский — исполняющий обязанности директора ГЭС, которая уже подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Директор Каховской ГЭС: при проблемах с плотиной возможна ядерная катастрофа. Видео © Минобороны РФ

"При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской атомной станции, что может привести к развитию ядерной катастрофы, наверное", — сказал он на видео, которое публикует Минобороны России.

Руководитель станции подтвердил, что сейчас там в строю три гидроагрегата из шести. Четвёртый пришлось отключить из-за риска разлития масла.

Арсений Зеленский уточнил, что напрямую от станции ничего не запитано — она работает в составе объединённой энергосистемы. Но если объект вдруг перестанет подавать электричество в общую сеть, устойчивость энергосистемы будет нарушена, особенно южного сектора.

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Как рассказывал Лайф, 12 августа ВСУ выпустили по Новой Каховке шесть ракет из РСЗО HIMARS. Накануне стало известно об отключении одного из гидроагератов по этой причине.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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