Германию постиг новый провал c поставками газа

Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом — вместо этого катарский газ теперь получает Италия. Об этом пишет Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

В марте министр экономики Германии Роберт Хабек посетил Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром Катара он заявил, что эта страна готова поставлять ФРГ больше топлива, напоминает издание.

Однако Катар не стал поставлять газ Берлину. Представители компаний, сопровождавшие Хабека в его поездке, пока не смогли заключить с Дохой контракты. Для Германии это стало ещё одним ударом во время энергетического кризиса, ведь сейчас Россия пропускает через газопровод "Северный поток – 1" лишь пятую часть от прежнего объёма газа.

Хабек на прошлой неделе пожаловался на нежелание Катара "делать хорошее предложение". По факту же он договорился об энергетическом партнёрстве с Дохой лишь в мае, не согласовав объёмы поставок. Катар хотел заключить долгосрочные контракты, а немецкие компании решили в будущем перейти на возобновляемые источники энергии.

В то время как Хабек получил в Катаре отпор, итальянская энергетическая компания Eni добилась большего успеха, сообщается в статье. После заключения новых газовых контрактов с партнёрами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре.