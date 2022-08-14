Дети в критическом состоянии: В США машина протаранила людей у бара

В США автомобиль въехал в группу людей, которые стояли у бара. Это случилось в городе Бервик, штат Пенсильвания. В результате один человек погиб, по меньшей мере 15 пострадало.

Как сообщает Fox News, два человека в реанимации. Среди пострадавших пятеро детей, их состояние критическое. Медикам пришлось задействовать санитарную авиацию. По предварительным данным, водитель задержан. Он въехал в людей, которые собрались на благотворительное мероприятие — там планировалось собрать деньги на помощь пострадавшим от недавнего пожара.