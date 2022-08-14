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14 августа, 01:59

Дети в критическом состоянии: В США машина протаранила людей у бара

В американском городе Бервик автомобиль сбил людей у бара

<p>Место аварии в Бервике. Фото © <a href="https://www.pahomepage.com/news/breaking-news/multiple-people-injured-at-nescopeck-fire-fundraiser/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pahomepage.com</a></p>

Место аварии в Бервике. Фото © pahomepage.com

В США автомобиль въехал в группу людей, которые стояли у бара. Это случилось в городе Бервик, штат Пенсильвания. В результате один человек погиб, по меньшей мере 15 пострадало.

Как сообщает Fox News, два человека в реанимации. Среди пострадавших пятеро детей, их состояние критическое. Медикам пришлось задействовать санитарную авиацию. По предварительным данным, водитель задержан. Он въехал в людей, которые собрались на благотворительное мероприятие — там планировалось собрать деньги на помощь пострадавшим от недавнего пожара.

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Андрей Григорьев

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