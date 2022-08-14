Дети в критическом состоянии: В США машина протаранила людей у бара
В американском городе Бервик автомобиль сбил людей у бара
Место аварии в Бервике. Фото © pahomepage.com
В США автомобиль въехал в группу людей, которые стояли у бара. Это случилось в городе Бервик, штат Пенсильвания. В результате один человек погиб, по меньшей мере 15 пострадало.
Как сообщает Fox News, два человека в реанимации. Среди пострадавших пятеро детей, их состояние критическое. Медикам пришлось задействовать санитарную авиацию. По предварительным данным, водитель задержан. Он въехал в людей, которые собрались на благотворительное мероприятие — там планировалось собрать деньги на помощь пострадавшим от недавнего пожара.
Ранее Лайф сообщал о смертельном ДТП с участием легковушки и грузовика, в котором погибло пять человек, в том числе ребёнок. Авария произошла на автодороге Волгодонск – Зимовники в Ростовской области.