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14 августа, 03:14

Юрист объяснил, почему долг может остаться после погашения кредита

Юрист Короленко предупредил о риске остаться с долгом даже после погашения кредита

Иногда даже после полного погашения кредита человек может обнаружить, что остался что-то должен банку. Причин может быть несколько. Их перечислил коммерческий директор Европейской юридической службы Дмитрий Короленко.

Первый вариант — данные бюро кредитных историй не успели обновиться. Сведения о погашении кредита передаются туда в течение пяти рабочих дней, но иногда эти сроки могут затягиваться. То есть кредита нет, но система об этом ещё не знает.

В таких случаях выход только один — делать повторные запросы, ожидая обновления. Как правило, вопрос решается в течение месяца. Можно сделать запрос в банк, чтобы убедиться, что организация всё передала, отметил Короленко в интервью "Прайму".

Другой вариант — вы не уведомили банк, что хотите досрочно погасить кредит. А делать это нужно в форме заявления или через интернет-сервис. Деньги для досрочного погашения могут просто копиться на счёте, откуда списывают ежемесячные платежи.

Третий вариант — вы погасили не всю сумму долга. Это может произойти, если человек не проверил сумму будущего списания, положил деньги на счёт, но на деле их оказалось недостаточно. Тогда платёж не проходит и начисляются пени.

Нужно учитывать, что оставшаяся сумма кредита может меняться, если заёмщик гасит его не строго по графику. Чтобы избежать неприятностей, после погашения кредита стоит периодически проверять выписки из банка и отслеживать списания и сумму остатка. После того как кредит будет выплачен, лучше взять у банка справку о погашении. И проверить, что счёт, с которого списывались платежи, закрыли.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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