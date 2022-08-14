Известный учёный умер от укуса змеи, которую изучал всю жизнь
Daily Mail: Всемирно известный герпетолог Уильям Мартин умер от укуса змеи
Всемирно известный герпетолог Уильям Марти Мартин умер в возрасте 80 лет от укуса змеи, которую он изучал всю жизнь.
Ядовитый полосатый гремучник укусил исследователя на его участке в городе Харперс Ферри, штат Западная Вирджиния. Медики не успели спасти жизнь учёного. Об этом сообщает Daily Mail.
Джо Виллари, менеджер горного заповедника "Горы Булл-Ран", был знаком с Мартином около 30 лет. Он вспоминает, что в 2019 году учёному дали прозвище "посол гремучих змей" за его интерес к этим рептилиям. Мартин не только изучал змей, но и выступал за их сохранение. В свои 80 лет он был энтузиастом, полным тяги к новым открытиям, рассказал Виллари.
Полосатые гремучники, которых изучал Мартин, являются одним из самых опасных видов змей в США. Охотиться им помогают длинные клыки и смертоносный яд. Этот вид старается избегать контакта с человеком. Обычно они не атакуют людей, даже если те случайно наступают на них.
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