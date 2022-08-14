Постпред России в Вене обвинил FT в искажении его слов о МАГАТЭ
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету Financial Times в искажении его слов. Речь о высказывании по поводу возможного визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
Ульянов ранее, отвечая на вопрос о сроках такого визита, отметил, что "точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси". Российский дипломат предположил, что посетить станцию глава МАГАТЭ может в конце августа – начале сентября. Financial Times же выпустила статью под заголовком "Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию". В тексте говорилось, что визит Гросси якобы невозможен раньше "конца августа или начала сентября". Как отметил Ульянов, таким образом издание приписало ему слова о сроках визита Гросси.
"На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график", — подчеркнул Ульянов в своём телеграм-канале.
По его мнению, речь идёт о намеренном искажении Financial Times смысла сказанного.
Как сообщал Лайф, ранее Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сейчас нет "немедленной угрозы" ядерной безопасности. Такое мнение он высказал на заседании Совбеза ООН.
ТАСС / AP / Florian Schroetter