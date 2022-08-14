Постпред России в Вене обвинил FT в искажении его слов о МАГАТЭ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету Financial Times в искажении его слов. Речь о высказывании по поводу возможного визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

Ульянов ранее, отвечая на вопрос о сроках такого визита, отметил, что "точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси". Российский дипломат предположил, что посетить станцию глава МАГАТЭ может в конце августа – начале сентября. Financial Times же выпустила статью под заголовком "Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию". В тексте говорилось, что визит Гросси якобы невозможен раньше "конца августа или начала сентября". Как отметил Ульянов, таким образом издание приписало ему слова о сроках визита Гросси.

"На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график", — подчеркнул Ульянов в своём телеграм-канале.

По его мнению, речь идёт о намеренном искажении Financial Times смысла сказанного.