8 идей комплиментов, которыми вы осчастливите мужчину

Несмотря на то что есть негласные правила поведения для мужчин и женщин, которые те якобы не должны нарушать, на практике дела обстоят немного иначе. Касается это и комплиментов. На самом деле сильной половине человечества слышать приятные слова в свой адрес не менее лестно, чем девушкам. Так что же сказать мужчине? Если хотите осчастливить партнёра, научитесь хвалить его и делайте это как можно чаще. А правильные фразы мы подскажем.

Делайте комплименты облику мужчины

Да, начнём с банального. Не знаем ни одного человека, кому не было бы приятно слышать комплименты своей внешности. Всё-таки часто мы любим и глазами в том числе. Мужчине, безусловно, будет лестно слышать, что он до сих пор привлекает вас физически, что вам всё так же нравится его внешность, как и тогда, когда вы только познакомились.

Не скрывайте, что вам безопасно и уютно в присутствии любимого

Парни тоже ценят в себе такие качества, как надёжность, уверенность, стабильность. Мужчине будет приятно услышать, что его присутствие дарит избраннице спокойствие и уют, чувство защищённости. Не просто же так говорят, что "за мужчиной, как за каменной стеной". Напомните об этом кавалеру.

Не стесняйтесь отмечать, как мужчина вас возбуждает

Что сказать мужчине, чтобы показать любовь и страсть к нему? Отметьте, например, как он вас возбуждает. Фото © Unsplash

Мужчины особенно ценят не только такие слова, но и ваши действия в этот момент. Если вы начнёте говорить избраннику, какой он сексуальный, как вы его хотите, да ещё и первой инициируете близость, то этим сразите партнёра наповал. Уверяем, он будет невероятно счастлив от таких ваших слов и поступков.

Почаще говорите про одеколон мужчины

Если партнёр следит за собой, соблюдает гигиену и выбирает приятный для вас парфюм, не стесняйтесь сделать мужчине по этому поводу комплимент. Скажите прямо, что запах сводит вас с ума, а аромат его кожи — тот, что вы бы хотели вдыхать всё время.

В подходящий момент всегда стоит сказать, как мужчина вам нужен

И это касается не только помощи в чём-то. Просто напоминайте благоверному, насколько в лучшую сторону изменилась ваша жизнь рядом с ним. Например, до этого вам было одиноко, но сейчас всегда есть любимый, который поддержит и поможет в трудную минуту.

Не скупитесь на слова поддержки, когда нужно

Что сказать мужчине, чтобы поддержать в трудный момент. Фото © Unsplash

И пусть у представителей сильного пола есть установка, что они не должны показывать слабостей, переживания и сомнения мужчинам знакомы, как и женщинам. Поэтому, заметив, что партнёр сник, не скупитесь на как можно больше приятных слов поддержки. Скажите, что у него всё получится, что в мужчину вы верите и будете рядом при любом исходе.

Зарядите мужчину уверенностью в себе, сказав, что его причёска или лысина очень сексуальны

Все эти вечные шутки про то, что девушки падают в обморок, когда парень показывает новую причёску, не такие уж и шутки. Мужчины тоже могут комплексовать из-за неудачной стрижки или же отсутствия волос как таковых. Поэтому никогда не будет лишним похвалить новую причёску партнёра, даже если она вам не совсем и нравится. Уверяем, парни тоже не все женские модные тренды на волосах оценивают по достоинству.

Обращайте внимание на физическую мощь мужчины