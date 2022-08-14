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13 августа, 21:20

В День строителя собрали 10 фото интерьера, глядя на которые сразу жалеешь, что не пошёл на столяра

Умение делать что-то своими руками сейчас, кажется, совсем не ценится. И очень зря! Нашли 10 удивительных примеров, когда столяры и плотники создавали настоящие произведения искусства.

"Сложно представить, сколько на создание этого произведения искусства ушло времени"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Шикарный дом. Великолепная лестница"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Мне нужен такой же в мой воображаемый домик на дереве"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Как же это красиво! Так и вижу такие раковины в домике какой-нибудь лесной феи"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Функционально, красиво... и в тетрис поиграть можно"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Всё лучшее — д-етям... А как же я?"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Кому нужны картины, если сама рама — уже искусство"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Такой комодик идеально бы вписался в интерьер дома Битлджуса"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Идеального стола не существует... забудьте"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Даже как-то странно по такой лестнице ходить — слишком она красивая"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

10 уморительных сообщений из общедомовых чатов, в которых вы точно узнаете своих соседей

10 уморительных сообщений из общедомовых чатов, в которых вы точно узнаете своих соседей

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

Сергей Трофимов

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