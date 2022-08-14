В День строителя собрали 10 фото интерьера, глядя на которые сразу жалеешь, что не пошёл на столяра
Умение делать что-то своими руками сейчас, кажется, совсем не ценится. И очень зря! Нашли 10 удивительных примеров, когда столяры и плотники создавали настоящие произведения искусства.
"Сложно представить, сколько на создание этого произведения искусства ушло времени"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Шикарный дом. Великолепная лестница"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Мне нужен такой же в мой воображаемый домик на дереве"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Как же это красиво! Так и вижу такие раковины в домике какой-нибудь лесной феи"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Функционально, красиво... и в тетрис поиграть можно"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Всё лучшее — д-етям... А как же я?"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Кому нужны картины, если сама рама — уже искусство"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Такой комодик идеально бы вписался в интерьер дома Битлджуса"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Идеального стола не существует... забудьте"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
"Даже как-то странно по такой лестнице ходить — слишком она красивая"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects
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