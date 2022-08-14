В День строителя собрали 10 фото интерьера, глядя на которые сразу жалеешь, что не пошёл на столяра

"Сложно представить, сколько на создание этого произведения искусства ушло времени"

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"Шикарный дом. Великолепная лестница"

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"Мне нужен такой же в мой воображаемый домик на дереве"

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"Как же это красиво! Так и вижу такие раковины в домике какой-нибудь лесной феи"

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"Функционально, красиво... и в тетрис поиграть можно"

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"Всё лучшее — д-етям... А как же я?"

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"Кому нужны картины, если сама рама — уже искусство"

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"Такой комодик идеально бы вписался в интерьер дома Битлджуса"

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"Идеального стола не существует... забудьте"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Crazy Woodworking Projects

"Даже как-то странно по такой лестнице ходить — слишком она красивая"