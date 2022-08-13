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13 августа, 10:00

Кем были и кем стали участницы "Дома-2", выворачивавшие грязное бельё на обозрение всей страны

Кто-то успел отсидеть, другие обрели бешеную популярность, а кто-то уже умер. Как сложились судьбы популярнейших участниц телестройки, крутивших любовь у всех на виду? Кого восхваляют, а кого забыли?

<p>Виктория Боня, Алёна Водонаева.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе / Вадим Тараканов</p>

Виктория Боня, Алёна Водонаева. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе / Вадим Тараканов

Виктория Боня

Как из простушки Виктория Боня стала светской львицей? Дива знает толк в мужчинах и деньгах и давно живёт на Лазурном Берегу. Фото © ТАСС / Андрей Денисов / ЕРА / CLEMENS BILAN

Как из простушки Виктория Боня стала светской львицей? Дива знает толк в мужчинах и деньгах и давно живёт на Лазурном Берегу. Фото © ТАСС / Андрей Денисов / ЕРА / CLEMENS BILAN

Уроженка провинциального городка Краснокаменска, что в Читинской области, Виктория Боня приехала покорять "Дом-2" в 2006 году. Любви на телестройке не нашла, зато сыскала известность. Уже в 2007 году Боня покинула проект и начала заниматься карьерой. Викторию быстро заприметили продюсеры и стали звать сниматься на топовые в то время телешоу. Дива была ведущей одного из сезонов "Каникул в Мексике", модных премий, стала звездой нескольких клипов, в том числе Тимати и Егора Крида, и даже снималась в кино.

С личной жизнью у Виктории всё тоже складывалось неплохо. Через несколько лет после ухода из "Дома-2" красотка закрутила роман с сыном ирландского миллионера Александром Смёрфитом. В 2012-м у пары родилась дочка Анджелина, а ещё через пять лет Вика и Алекс расстались, так и не зарегистрировав отношения официально. На сегодняшний день Боня всё так же востребована как телеведущая и модель. Недавно даже призналась, что снова влюблена. Вот только её мужчина женат, а ещё не говорит по-русски. Имя избранника экс-участница "Дома-2" хранит в тайне.

Елена Беркова

Знаменитая порнозвезда из "Дома-2" Елена Беркова. Фото © ТАСС / Александр Саверкин / Вячеслав Прокофьев

Знаменитая порнозвезда из "Дома-2" Елена Беркова. Фото © ТАСС / Александр Саверкин / Вячеслав Прокофьев

Беркова оказалась в первом составе проекта в 2004 году, но продержалась в "Доме-2" всего 56 дней. Именно через столько продюсеры шоу узнали, что Елена снимается в фильмах для взрослых и на телестройку пришла не любовь искать. Из-за чего порноактрису выгнали с "поляны". До участия в реалити-шоу Беркова успела сняться в пяти фильмах для взрослых у американской порнозвезды, режиссёра Бриттни Скай. Но даже пара месяцев в эфире помогла Лене прославиться, как та и хотела. В том числе и благодаря кассете "Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой", которая побила все рекорды продаж. После проекта девушка не только продолжила развиваться на порнорынке, но и начала сниматься в эротических фотосессиях и кино. Беркова, как и Боня, была ведущей — ей доверили программу "Бесспорно" на Муз-ТВ; а ещё успела сняться с Дмитрием Нагиевым в фильме "Территория Джа". И даже условный срок, полученный в 2011 году за хранение особо крупной партии наркотиков, не испортил репутацию порнозвезды — просто её уже и так не было.

Личная жизнь Берковой ярка и насыщенна. Бывшая скандальная участница "Дома-2" успела побывать замужем целых пять раз! И планировала играть свадьбу в шестой, влюбившись в бизнесмена Александра Путинцева, но что-то пошло не так, и пара рассталась.

Ольга Бузова

Из девочки-колхозницы Ольга Бузова превратилась в кумира миллионов. Фото © ТАСС / Анна Салынская / Елизавета Клементьева

Из девочки-колхозницы Ольга Бузова превратилась в кумира миллионов. Фото © ТАСС / Анна Салынская / Елизавета Клементьева

Кто-то прославляется после участия в знаменитом проекте, а кто-то возвращается в "Дом-2", но уже в другой роли. На телестройку Ольга Бузова попала в далёком 2004 году, когда ей было 18 лет, и оставалась на шоу до 2021 года. И как участница, и как ведущая. Программа сделала из Оли звезду телеэкранов, но Бузова решила, что этого мало. Выпустила три книги: "Роман с Бузовой", "Любовь on-line" и "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки". Сегодня Ольга известная певица и светская львица, её часто приглашают в жюри различных шоу, а сама дива неустанно продолжает быть ведущей проектов. У неё даже был собственный, "Замуж за Бузову". Сейчас экс-ведущую "дома любви" можно увидеть в реалити-шоу "Звёзды в Африке" и в программе "Талант", а ещё наблюдать на концертах.

Прославившись в "Доме-2", Бузова закрутила роман с российским футболистом Дмитрием Тарасовым и вышла за него замуж в 2012 году. Но счастье влюблённых не было шибко долгим, потому как уже в конце 2016 года парочка развелась. Телеведущая поначалу приходила в себя, а потом закрутила роман с рэпером Давой (Давид Манукян), который на 7 лет младше. Но и с ним у Бузовой не сложилось, поэтому в январе 2021-го парочка рассталась. "Мало половин!" — поёт Оля и, похоже, для неё всё так и есть.

Анастасия Дашко

Вернувшаяся из тюрьмы Анастасия Дашко. Фото © ТАСС / Максим Шеметов, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dashko.anastasiya

Вернувшаяся из тюрьмы Анастасия Дашко. Фото © ТАСС / Максим Шеметов, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dashko.anastasiya

Скандальная история, запомнившаяся не только фанатам проекта, связана со следующей экс-участницей "стройки любви". Анастасия на проект попала в 2004 году и продержалась до 2008-го. Яркая и красивая Дашко сразу стала популярной у телезрителей, благодаря которым так долго и держалась на шоу. Вот только Настя оказалась настоящей мошенницей. Правда вскрылась после того, как она вместе с экзотичным Сэмом Селезнёвым лидировала в зрительском голосовании "Лучшая пара – 2008", претендуя на московскую квартиру. Выяснилось, что Дашко сжульничала и голосовала сама за себя, потратив 160 тысяч рублей из спонсорских денег. Участницу с позором выгнали с проекта.

Но и это не конец истории. После разгрома в "Доме-2", в 2013-м Дашко взялась за мошенничество покрупнее — изображала из себя сотрудницу крупного завода, заключала договоры на поставку стройматериалов, брала предоплату и исчезала. Пока Анастасию не поймали, девушка успела обмануть людей более чем на три миллиона рублей. 7 августа 2013 года экс-участницу "Дома-2" приговорили к трём годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей. Правда, потом срок скостили, а затем Дашко была освобождена досрочно за примерное поведение. Сегодня Анастасия Дашко — мама двоих сыновей, Клима и Луки, ведёт курсы по логистике и состоит в счастливом браке с кикбоксером Константином Кулешовым, который дождался тогда девушку из тюрьмы.

Алёна Водонаева

Удивительные изменения Алёны Водонаевой не только в весе, но и в статусе. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Александр Щербак

Удивительные изменения Алёны Водонаевой не только в весе, но и в статусе. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Александр Щербак

Телеведущая, фешен-дива и светская львица Алёна Водонаева тоже начинала путь снискания популярности с "Дома-2". Девушка посвятила стройке три года жизни: с 2004-го по 2007-й и заявляла о себе как о сексуальной и страстной охотнице до сердец. Став уже более-менее популярной у зрителей, Алёна сама решила покинуть реалити-шоу, чтобы сосредоточиться на карьере. И не зря! Водонаеву тут же стали звать в разные проекты. Экс-участницу "Дома-2" можно было увидеть на шоу "Битва экстрасенсов" и "Интуиция", а ещё она была ведущей "Голой десятки". Алёна вовсю раскручивала аккаунты в соцсетях, а потом стала ведущей реалити-шоу "Каникулы в Мексике – 2". Кстати, красотка трижды появлялась на обложке журнала для мужчин Playboy.

Замужем Алёна Водонаева была дважды: за бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого родила сына Богдана, и за Алексеем Комовым, которого публика знает как DJ Kosinus. В 2021 году Алёна была доставлена в больницу с микроинсультом, к счастью, быстро пришла в себя. Летом того же года окончила факультет журналистики МГУ с красным дипломом. А в 2022-м поехала на шоу к Ольге Бузовой "Звёзды в Африке" в качестве участницы.

Мария Политова

Мария Политова, какой её запомнили фанаты. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria_politova

Мария Политова, какой её запомнили фанаты. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria_politova

На проект "Дом-2" Мария Политова приходила целых три раза, начала в 2006-м. Но у девушки как-то всё не получалось "построить любовь" на глазах у всей страны. Однако красавица не оставляла попыток. И как в сказке, всё в истории Марии случилось внезапно. Свою любовь экс-участница проекта всё-таки нашла, но уже за пределами "стройки". Избранника звали Артём Шануров и был он журналистом. Пара жила счастливо и не скрывала отношений, вовсю делясь в соцсетях совместными снимками. Пока в декабре 2017 года не произошла трагедия.

Мария Политова просто исчезла, пропала. Она ушла из московской квартиры, где жила с Шануровым. Гражданский муж не смог дозвониться до возлюбленной и набрал спасателей. И лишь спустя 10 дней тело экс-участницы "Дома-2" было найдено недалеко от подмосковной дачи её родственников, в сугробе. Труп заметил прохожий. Экспертиза показала наличие в организме Политовой антидепрессантов и алкоголя. Позднее стало известно, что Мария несколько раз пыталась покончить с собой.

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