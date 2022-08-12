Как МакSим живёт спустя год после коронавируса, чуть не забравшего певицу на тот свет

Летом 2021-го в отечественном шоубизе едва не произошла трагедия: певица Марина Максимова, известная под творческим псевдонимом МакSим, загремела в больницу с запущенной коронавирусной пневмонией, оказавшись на волосок от смерти. За ситуацией следила вся страна: фанаты переживали, что Марина повторит судьбу Жанны Фриске или Юлии Началовой. Максим пробыла в госпитале около двух месяцев: артистку подключали к аппаратам ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а также вводили в медикаментозный сон. Кратко напомним, как всё было.

Похудевшая певица МакSим. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist / фотограф Anastasia Shafrann

Болезнь, которая чуть не лишила нас певицы МакSим

10 июня 2021 года Марина сообщила об открытии собственной школы искусств. В тот день певице исполнилось 38 лет — и она преподнесла себе шикарный подарок. Вот только на этом приятные новости для МакSим на ближайшие месяцы закончились. Уже через сутки вокалистка почувствовала себя плохо, но экспресс-тест на CoViD показал отрицательный результат. Не в характере Марины подводить поклонников и отказываться от обязательств, поэтому 12 июня с крайне высокой температурой Максимова стойко выступает на концерте в Казани — городе, где родилась, — по случаю Дня России. Через неделю должен был пройти ещё один концерт с участием МакSим, но его пришлось отменить — звезду госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. 19 июня 2021 года стало известно, что Марину ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее артистку перевели на ЭКМО — из-за поражения 80% лёгких.

Следующий месяц все новости о Максимовой были очень тревожные: состояние звёздной пациентки было "стабильно тяжёлым", говорили даже, что может понадобиться пересадка лёгкого. Поклонники в социальных сетях устраивали флешмобы под хештегом #МакSимживи, поддерживая близких знаменитости, желая ей скорейшего восстановления и делясь любимыми моментами творчества артистки.

Певица Марина Максимова летом 2021-го загремела в больницу с ковидной пневмонией. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Чудо или нет, но спустя время Марине стало лучше, её вывели из медикаментозного сна. 9 августа 2021 года стало известно, что из реанимации МакSим переведут в обычную палату. В тот же день любимица миллионов неожиданно появилась в социальных сетях и поблагодарила врачей за старания, а поклонников — за поддержку. Госпитализация сильно сказалась на облике певицы — она истощала до 40 килограммов, а ещё из-за серьёзного поражения лёгких врачи временно запретили Марине петь. Выписали МакSим 13 августа, больницу она покинула в тёмных очках и на инвалидной коляске. Первое время после возвращения домой от вокалистки не было никаких новостей — она восстанавливалась и не хотела, чтобы кто-то тревожил её покой.

Певица МакSим на Премии Муз-ТВ в ноябре 2021-го. Фото © VK / maksimsinger

В октябре стало известно, что МакSим отправилась в паломничество по Крыму, решив поблагодарить Бога за победу над болезнью. Ну а в ноябре впервые после тяжёлой болезни Максимова вышла на сцену, зал встретил её овациями. Выступать в тот вечер артистка не стала, лишь прочитала речь, которой уже невероятно порадовала поклонников и коллег: всё-таки жива-здорова!

Жизнь певицы МакSим в 2022 году

"Я не боюсь начинать всё с нуля, ни о чём не жалея. Каждый день делайте что-то, что ведёт вас к мечте!"

Марина Максимова занимается спортом, чтобы поддерживать прекрасную форму. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

За последний год Максим пришлось заново учиться не только петь, но и ходить, жить в привычном темпе. Ещё какое-то время после болезни от артистки не было ничего слышно — восстановление давалось непросто. Поэтому появление Марины Максимовой в апреле 2022 года в полуфинале третьего сезона шоу "Маска" на НТВ повергло зрителей в шок. МакSим вышла на сцену под маской Мышки и самостоятельно спела, да как! Жюри и поклонники отметили, что голос Марины восстановился и теперь звучит как раньше. Едва ли кто мог поверить, что перед ним человек, который во время комы дважды перенёс остановку сердца.

Выздоровевшая МакSим выступила в роли Мышки на шоу "Маска", спев "Дорогой длинною". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Всё ещё слабая, но упрямо желающая наверстать упущенное, Марина Максимова стала чаще появляться на публике. В следующий раз певица читала вслух текст из произведения "Девятисотый" Марины Степновой на всероссийском "Тотальном диктанте". А затем в мае появилась на премии ЖАРА Music Awards. Марина вместе с Егором Кридом исполнила легендарный хит "Отпускаю", и фаны были приятно удивлены столь необычным дуэтом. Но это была не первая коллаборация звезды — до этого МакSим уже записала кавер на "Знаешь ли ты" с Димой Биланом.

МакSим и Дима Билан перепели хит "Знаешь ли ты". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Кажется, после нелёгкого лета 2021-го жизнь артистки начинает набирать привычные обороты. И пусть звезде, возможно, нелегко, это не останавливает МакSим от выступлений. 29 мая Марина исполнила "Знаешь ли ты" на Кубке России по футболу, и весь стадион подпевал босоногой красавице в белом платье.

МакSим выступила с хитом "Знаешь ли ты" на Кубке России по футболу. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Первый после болезни сольный концерт уже окончательно восстановившейся певицы МакSим прошёл 17 июня 2022 года на открытой площадке Зелёного театра ВДНХ. Билеты фанаты раскупили быстро. На это выступление Марина позвала не только друзей и родственников, но и медиков, кто вернул её к жизни. "Здесь присутствует целое отделение врачей", — гордо поприветствовала своих спасителей со сцены музыкантша. В тот день прозвучали все хиты, а на бис поклонники просили выходить певицу аж несколько раз.

Первый после тяжёлой болезни сольный концерт МакSим прошёл 17 июня в Зелёном театре ВДНХ. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Сегодня Марина активно ведёт социальные сети: красуется перед поклонниками в новых ярких образах, ходит на фотосессии и показывает милые видео с любимой собакой. Останавливаться певица МакSим не собирается: её график снова заполнен саундчеками, репетициями, гастролями.

Сегодня Марина активно ведёт социальные сети и делится с поклонниками подробностями жизни. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist