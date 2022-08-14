10 на первый взгляд безобидных фраз, которые оскорбляют так, что прощения вам не видать

"Однажды я уже уходила с работы, когда ко мне подошёл управляющий и сказал: "Возьми на завтра выходной — скучать никто не будет". Только потом между делом он объяснил, что под "скучать никто не будет" имел в виду: никто не будет возражать против того, чтобы я взяла выходной", — dbthedon.

"Как-то утром, когда одевался, в комнату вошла дочь. Тогда ей было четыре года, и она очень обыденно сказала: "О, у тебя тити, как у мамы". До сих пор не отошёл", — RAWainwright.

"Однажды босс, указывая на меня рукой, сказал всему коллективу: "Он может и толстый, зато работает, как вы все вместе взятые", — SuvenPan.

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"Однажды лучший друг сказал, что я смешно шучу, только когда пьяный. Тогда я пытался избавиться от алкоголизма, поэтому было ужасно больно слышать такие вещи", — Tamatey.

"Дети вообще большие любители сказать что-нибудь оскорбительное. Вот мой недавно выдал: "Папа, почему ты больше не занимаешься с гантелями? Это потому что ты потолстел?" — blimpcitybbq.

"Когда мне было 25, я купил дом в пригороде крупного города. Одной из соседок была пожилая дама, которая сразу же пришла меня проведать. Спросила, живёт ли со мной моя жена, на что я ответил, что я приехал один. Она сказала: "О да, до тебя в этом доме тоже жил одинокий парень". Это было больно, Элизабет", — MEEE3EEEP.

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"Как-то раз решила прокатиться на аттракционе для взрослых, но оператор меня не пропустил со словами: "Мэм, вы не можете кататься на этом аттракционе, если вы беременны". Я не была беременна..." — 38563856.

"Папа был курильщиком большую часть жизни. Когда мне было где-то года четыре, я ужасно боялся того, что родители постареют. Поэтому как-то раз сказал ему: "Продолжай курить, так ты умрёшь молодым", — magicmikejones.

"Однажды девушка друга сказала мне: "Мне нравится, что ты такая "не девчачья" и не паришься из-за внешнего вида". Думаю, она искренне задумывала как комплимент, но обе эти вещи для меня были новостью..." — angerilla.

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