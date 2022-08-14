10 на первый взгляд безобидных фраз, которые оскорбляют так, что прощения вам не видать
Задеть или даже оскорбить человека можно не только намеренно. Одно непродуманное слово может так сильно ранить собеседника, что вам придётся извиняться долго. Лучше сразу знать, где лёд тоньше всего.
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"Однажды я уже уходила с работы, когда ко мне подошёл управляющий и сказал: "Возьми на завтра выходной — скучать никто не будет". Только потом между делом он объяснил, что под "скучать никто не будет" имел в виду: никто не будет возражать против того, чтобы я взяла выходной", — dbthedon.
"Как-то утром, когда одевался, в комнату вошла дочь. Тогда ей было четыре года, и она очень обыденно сказала: "О, у тебя тити, как у мамы". До сих пор не отошёл", — RAWainwright.
"Однажды босс, указывая на меня рукой, сказал всему коллективу: "Он может и толстый, зато работает, как вы все вместе взятые", — SuvenPan.
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"Однажды лучший друг сказал, что я смешно шучу, только когда пьяный. Тогда я пытался избавиться от алкоголизма, поэтому было ужасно больно слышать такие вещи", — Tamatey.
"Дети вообще большие любители сказать что-нибудь оскорбительное. Вот мой недавно выдал: "Папа, почему ты больше не занимаешься с гантелями? Это потому что ты потолстел?" — blimpcitybbq.
"Когда мне было 25, я купил дом в пригороде крупного города. Одной из соседок была пожилая дама, которая сразу же пришла меня проведать. Спросила, живёт ли со мной моя жена, на что я ответил, что я приехал один. Она сказала: "О да, до тебя в этом доме тоже жил одинокий парень". Это было больно, Элизабет", — MEEE3EEEP.
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"Как-то раз решила прокатиться на аттракционе для взрослых, но оператор меня не пропустил со словами: "Мэм, вы не можете кататься на этом аттракционе, если вы беременны". Я не была беременна..." — 38563856.
"Папа был курильщиком большую часть жизни. Когда мне было где-то года четыре, я ужасно боялся того, что родители постареют. Поэтому как-то раз сказал ему: "Продолжай курить, так ты умрёшь молодым", — magicmikejones.
"Однажды девушка друга сказала мне: "Мне нравится, что ты такая "не девчачья" и не паришься из-за внешнего вида". Думаю, она искренне задумывала как комплимент, но обе эти вещи для меня были новостью..." — angerilla.
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"Однажды девушка, которая мне очень не нравилась (мы никогда не ссорились или что-то в этом роде, я просто находил её раздражающей и глупой), сказала, что мы похожи характерами", — vytwjm.
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