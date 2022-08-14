Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье

Жителей Москвы и Подмосковья сегодня, 14 августа, ожидает жаркий летний день. Воздух местами прогреется до 32 градусов тепла, что на восемь-девять градусов выше положенной климатической нормы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт погожий летний и по сезону теплый денёк с температурным фоном на восемь-девять градусов выше положенной климатической нормы. В Москве воздух прогреется до плюс 27°C – плюс 32°C, в Подмосковье — до 27–32 градусов тепла", — сообщил синоптик на личной странице во "ВКонтакте".

Согласно прогнозу, осадков в течение дня не ожидается, ветер будет не более двух-семи метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.