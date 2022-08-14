Женщина и трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае
Кадры с места пожара. Обложка © t.me / ГУ МЧС России по Красноярскому краю
В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибло четыре человека, трое из них — дети. Об этом сообщили в телеграм-канале краевого управления МЧС.
"Сегодня, 14 августа, в начале шестого утра по местному времени поступило сообщение о загорании в двухэтажном частном жилом доме в Курагинском районе в 20 км северо-восточнее населённого пункта Жаровск. Пожар локализован на площади 156 кв. м. в 12:34 по красноярскому времени", — сказано в сообщении ведомства.
В результате трагедии погибли трое несовершеннолетних детей и женщина, мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Причины возгорания пока не известны, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф сообщал, что в дачном посёлке под Новосибирском при пожаре в частном доме погибло четыре человека, в том числе двое детей. Когда приехали пожарные, уже обрушились перекрытия. До прибытия пожарных самостоятельно спаслась 54-летняя женщина, она была отправлена в больницу с ожогами.