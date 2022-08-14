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14 августа, 08:21

Женщина и трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

<p>Кадры с места пожара. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/mchskrsk/925" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МЧС России по Красноярскому краю</a></p>

Кадры с места пожара. Обложка © t.me / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибло четыре человека, трое из них — дети. Об этом сообщили в телеграм-канале краевого управления МЧС.

"Сегодня, 14 августа, в начале шестого утра по местному времени поступило сообщение о загорании в двухэтажном частном жилом доме в Курагинском районе в 20 км северо-восточнее населённого пункта Жаровск. Пожар локализован на площади 156 кв. м. в 12:34 по красноярскому времени", — сказано в сообщении ведомства.

  • Кадры с места пожара. Фото © t.me / ГУ МЧС России по Красноярскому краю
    Кадры с места пожара. Фото © t.me / ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  • Кадры с места пожара. Фото © t.me / ГУ МЧС России по Красноярскому краю
    Кадры с места пожара. Фото © t.me / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Кадры с места пожара. Фото © t.me / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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В результате трагедии погибли трое несовершеннолетних детей и женщина, мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Причины возгорания пока не известны, на месте работают сотрудники экстренных служб.

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Ранее Лайф сообщал, что в дачном посёлке под Новосибирском при пожаре в частном доме погибло четыре человека, в том числе двое детей. Когда приехали пожарные, уже обрушились перекрытия. До прибытия пожарных самостоятельно спаслась 54-летняя женщина, она была отправлена в больницу с ожогами.

Оксана Попова

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