Женщина и трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибло четыре человека, трое из них — дети. Об этом сообщили в телеграм-канале краевого управления МЧС.

"Сегодня, 14 августа, в начале шестого утра по местному времени поступило сообщение о загорании в двухэтажном частном жилом доме в Курагинском районе в 20 км северо-восточнее населённого пункта Жаровск. Пожар локализован на площади 156 кв. м. в 12:34 по красноярскому времени", — сказано в сообщении ведомства.





В результате трагедии погибли трое несовершеннолетних детей и женщина, мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Причины возгорания пока не известны, на месте работают сотрудники экстренных служб.