Командир взвода "Кракена" рассказал о воюющих на стороне ВСУ сирийских боевиках

Сирийские боевики воевали за Киев на Харьковском направлении. Об этом рассказал военнопленный командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников. По его словам, наёмники числились в рядах территориальной обороны.

"Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой (Харьковская область. — Прим. Лайфа), там, я видел, сирийцы были, бегали с автоматами, и они были на стороне [ВСУ]. Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили", — уточнил он.