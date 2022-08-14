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14 августа, 08:24

Командир взвода "Кракена" рассказал о воюющих на стороне ВСУ сирийских боевиках

Сирийские боевики воевали за Киев на Харьковском направлении. Об этом рассказал военнопленный командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников. По его словам, наёмники числились в рядах территориальной обороны.

"Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой (Харьковская область. — Прим. Лайфа), там, я видел, сирийцы были, бегали с автоматами, и они были на стороне [ВСУ]. Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили", уточнил он.

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Ранее сообщалось, что боевики украинского нацформирования "Кракен" разместили свои огневые позиции в жилых домах в Харькове. А бойцы ВСУ создали опорный пункт в жилом доме в Николаеве.

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Getty Images / Anas Alkharboutli / picture alliance

Татьяна Миссуми

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