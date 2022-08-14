Замминистра обороны России дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"

В Воронежской области состоялась церемония открытия соревнований "Мастера автобронетанковой техники", которые пройдут в рамках восьмых Армейских международных игр ("АрМИ-2022"). Старт конкурсу дал заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

В ходе торжественной речи замминистра выразил уверенность в том, что все участники соревнований покажут пример воинского искусства, мастерства и высокого уровня подготовки. А также продемонстрируют умение чётко и оперативно принимать решения в сложных ситуациях.

"Какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований — это открытый доброжелательный обмен опытом, войсковое товарищество и укрепление дружеских связей между вооружёнными силами стран – участниц конкурса", — подчеркнул генерал.

Напомним, соревнования военных автомобилистов будут проходить на базе полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны. В конкурсе примут участие команды из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и Узбекистана. Военным предстоит пройти четыре этапа: индивидуальную гонку, соревнования экипажей, конкурс капитанов и командную эстафету.