Замминистра обороны России дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"
В Воронежской области состоялась церемония открытия соревнований "Мастера автобронетанковой техники", которые пройдут в рамках восьмых Армейских международных игр ("АрМИ-2022"). Старт конкурсу дал заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
В ходе торжественной речи замминистра выразил уверенность в том, что все участники соревнований покажут пример воинского искусства, мастерства и высокого уровня подготовки. А также продемонстрируют умение чётко и оперативно принимать решения в сложных ситуациях.
"Какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований — это открытый доброжелательный обмен опытом, войсковое товарищество и укрепление дружеских связей между вооружёнными силами стран – участниц конкурса", — подчеркнул генерал.
Напомним, соревнования военных автомобилистов будут проходить на базе полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны. В конкурсе примут участие команды из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и Узбекистана. Военным предстоит пройти четыре этапа: индивидуальную гонку, соревнования экипажей, конкурс капитанов и командную эстафету.
Ранее конкурсы "АрМИ-2022" стартовали в Казахстане. В столице республики прошла торжественная церемония открытия соревнований "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок".
t.me / Минобороны России