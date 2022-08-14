Основатель Killnet рассказал о полученных при взломе сайта Lockheed Martin данных

Основатель российской хакерской группировки Killnet рассказал RT, какую информацию удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin, которое занимается производством РСЗО HIMARS.

По его словам, данные сотрудников компании киберспециалисты "просто взяли с полки при входе". Однако эта информация нужна была лишь для того, чтобы доказать сам факт проникновения в систему. Но представители Lockheed Martin всячески стараются уверить, что никакого взлома не было.

"Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше десяти лет ведёт тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше девяти гигабайтов различной информации", — сказал он и добавил, что в настоящий момент эта информация оценивается специалистами.

В заключение киберспециалист добавил, что после анализа данных Lockheed Martin вся полученная российскими хакерами информация "уйдёт подарком нашим спецслужбам".