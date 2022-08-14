Президент Латвии призвал не выдавать визы россиянам и отбирать ВНЖ за поддержку РФ

Латвия, Финляндия, Эстония, Чехия и другие страны, разделяющие их позицию, должны вместе выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи виз и видов на жительство россиянам. Об этом заявил латвийский президент Эгилс Левитс в ходе выступления на 23-м слёте политически репрессированных республик в Икшкиле, сообщает агентство BNS со ссылкой на канцелярию лидера.

Глава государства отметил, что в последнее время в ряде европейский стран начались дискуссии по поводу туристов из РФ. Он считает, что Латвии необходимо пересмотреть ранее выданные россиянам ВНЖ и визы. По мнению Левитса, нужно аннулировать или хотя бы не продлевать виды на жительство тем гражданам, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Кроме того, президент считает, что ВНЖ следует прекратить выдавать постоянным жителям Латвии, которые в будущем планируют получить российское гражданство. Более того, Левитс заявил, что такие люди должны покинуть страну.