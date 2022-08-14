В Москве состоятся переговоры с главой Минпромторга Афганистана

Представители афганской делегации во главе с министром промышленности и торговли страны Нуриддином Азизи прибудут в Москву 15 августа на переговоры с представителями российских профильных ведомств. Об этом ТАСС рассказал дипломатический источник.

"Могу подтвердить, что афганская делегация во главе с министром торговли и промышленности посетит Москву в понедельник", — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что афганский министр, в частности, проведёт встречи в Минсельхозе, в Минэнерго и Торгово-промышленной палате, где стороны обсудят торговые отношения. Его визит в Россию продлится до 21 августа.