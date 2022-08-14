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14 августа, 09:30

Германии назвали лучшего поставщика газа после провальной попытки договориться с Катаром

Эксперт Шмаль объяснил отказ Катара поставлять газ Германии

Катар отказался поставлять газ Германии, а Италию выбрал из-за удобной логистики и большей финансовой выгоды. Об этом Лайфу рассказал президент Союза нефтегазопромышленников РФ Геннадий Шмаль. По его мнению, у Берлина нет выбора, кроме как остановиться на российском газе.

"Чего им искать [газ] где-то на стороне непонятно как, с непонятными ценами, когда есть рядом Россия. Есть вся система, выстроенная и работающая лет 50 начиная с газопровода "Союз", — пояснил эксперт.

По оценке собеседника Лайфа, немцы сейчас оказались в тяжёлом положении из-за проблем в сфере энергетики, а причина кроется в амбициях их властей и давлении США. Шмаль уверен, что Германии рано или поздно придётся пересмотреть свои отношения с Россией. К тому же все альтернативные варианты с поставками сжиженного голубого топлива, к примеру из Штатов, Малайзии, Австралии, Индонезии, обойдутся намного дороже.

Шольц: Германия будет обеспечена газом, пусть и по более высоким ценам

Шольц: Германия будет обеспечена газом, пусть и по более высоким ценам

Напомним, попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом — вместо этого катарский газ теперь получает Италия.

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Getty Images / Christian Charisius / Picture alliance

Юлия Архипова

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