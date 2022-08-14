Германии назвали лучшего поставщика газа после провальной попытки договориться с Катаром

Катар отказался поставлять газ Германии, а Италию выбрал из-за удобной логистики и большей финансовой выгоды. Об этом Лайфу рассказал президент Союза нефтегазопромышленников РФ Геннадий Шмаль. По его мнению, у Берлина нет выбора, кроме как остановиться на российском газе.

"Чего им искать [газ] где-то на стороне непонятно как, с непонятными ценами, когда есть рядом Россия. Есть вся система, выстроенная и работающая лет 50 начиная с газопровода "Союз", — пояснил эксперт.

По оценке собеседника Лайфа, немцы сейчас оказались в тяжёлом положении из-за проблем в сфере энергетики, а причина кроется в амбициях их властей и давлении США. Шмаль уверен, что Германии рано или поздно придётся пересмотреть свои отношения с Россией. К тому же все альтернативные варианты с поставками сжиженного голубого топлива, к примеру из Штатов, Малайзии, Австралии, Индонезии, обойдутся намного дороже.