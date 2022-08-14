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14 августа, 10:17

Порядка 75 украинских военных ликвидированы в ДНР и Херсонской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ликвидации порядка 75 украинских военных в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.

"Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населённого пункта Дзержинск ДНР уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Также ударами Воздушно-космических сил России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белой Криницы и Белогорки Херсонской области удалось уничтожить 35 бойцов ВСУ и 15 единиц бронетехники.

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Ранее Лайф писал, что российские военные подавили два взвода РСЗО "Град" Украины в ДНР. Также ВС РФ уничтожили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах таких населённых пунктов, как Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка ДНР.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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