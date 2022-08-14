НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 12:52

В Латвии могут запретить говорить по-русски на работе и в общественных местах

В Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах. Об этом заявил министр юстиции страны Янис Борданс в беседе с Delfi.

"Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключён русский язык", — уточнил он.

Министр посетовал, что исторически так сложилось, что в Латвии часто используют русский язык в повседневном общении. По его словам, это "долгосрочные последствия русификации" страны и с таким положением дел пора кончать. Борданс также добавил, что если работодатель указывает в вакансии требование к знанию языка, не являющегося официальным для Евросоюза, то это нужно будет обосновать.

Латышский чиновник уверен, что нужно прописать в законе случаи, когда использование русского языка допустимо. Сейчас в Латвии один государственный язык, при этом в стране 40% русскоязычного населения.

Правительство Финляндии 16 августа обсудит закрытие въезда для россиян

Правительство Финляндии 16 августа обсудит закрытие въезда для россиян

Напомним, также президент Латвии Эгилс Левитс призвал не выдавать визы россиянам и отбирать вид на жительство за поддержку России. ВНЖ следует также прекратить выдавать постоянным жителям Латвии, которые в будущем планируют получить российское гражданство. Более того, Левитс заявил, что такие люди должны покинуть страну.

Обложка ©

Getty Images / Paulius Peleckis

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров