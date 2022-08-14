В Латвии могут запретить говорить по-русски на работе и в общественных местах

В Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах. Об этом заявил министр юстиции страны Янис Борданс в беседе с Delfi.

"Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключён русский язык", — уточнил он.

Министр посетовал, что исторически так сложилось, что в Латвии часто используют русский язык в повседневном общении. По его словам, это "долгосрочные последствия русификации" страны и с таким положением дел пора кончать. Борданс также добавил, что если работодатель указывает в вакансии требование к знанию языка, не являющегося официальным для Евросоюза, то это нужно будет обосновать.

Латышский чиновник уверен, что нужно прописать в законе случаи, когда использование русского языка допустимо. Сейчас в Латвии один государственный язык, при этом в стране 40% русскоязычного населения.