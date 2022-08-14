Премьер Израиля: Стрельбу у Стены Плача устроил террорист-одиночка

Устроившим стрельбу возле Стены Плача в Иерусалиме оказался террорист-одиночка с уголовным прошлым. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

"14 августа утром террорист сдался израильской полиции и сейчас находится под следствием", — сказал премьер в ходе ежедневного заседания правительства страны, отметив, что речь идёт о террористе-одиночке с криминальным прошлым.

Согласно его данным, в результате действий злоумышленника пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

"Вывод из произошедшего может быть только один: те, кто наносят вред гражданам Израиля, нигде не скроются. Они будут преследоваться и понесут наказание по всей строгости закона", — добавил Лапид.