Премьер Израиля: Стрельбу у Стены Плача устроил террорист-одиночка
Устроившим стрельбу возле Стены Плача в Иерусалиме оказался террорист-одиночка с уголовным прошлым. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.
"14 августа утром террорист сдался израильской полиции и сейчас находится под следствием", — сказал премьер в ходе ежедневного заседания правительства страны, отметив, что речь идёт о террористе-одиночке с криминальным прошлым.
Согласно его данным, в результате действий злоумышленника пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.
"Вывод из произошедшего может быть только один: те, кто наносят вред гражданам Израиля, нигде не скроются. Они будут преследоваться и понесут наказание по всей строгости закона", — добавил Лапид.
Напомним, семь человек были ранены в результате стрельбы по автобусу неподалёку от Стены Плача в Израиле. После нападения подозреваемый скрылся, его действия, по предварительной информации, расцениваются как террористическая атака. Позже злоумышленника удалось задержать. Как писали местные СМИ, им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.