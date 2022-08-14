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14 августа, 06:25

В Иерусалиме задержали мужчину, стрелявшего по людям в автобусе у Стены Плача

Полиция задержала мужчину, обстрелявшего автобус у Стены Плача в столице Израиля. По данным местных СМИ, им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.

Первые минуты после нападения. Видео © Twitter / dana916

"Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы", — сообщили журналистам в полиции.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что ночью семь человек были ранены в результате стрельбы по автобусу неподалёку от Стены Плача в Израиле. Общественный транспорт двигался по дороге, которая ведёт к достопримечательности. Все пострадавшие доставлены в больницу. После нападения подозреваемый скрылся, его действия предварительно расцениваются как террористическая атака.

Обложка ©

Twitter / dana916

Оксана Попова

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