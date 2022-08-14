Эксперт рассказала о возможности сохранить отпуск, если накануне заболел ковидом

Если сотрудник заболел коронавирусом или чем-либо другим прямо перед отпуском, он имеет право перенести сроки либо продлить отдых. Для этого ему нужно лишь обратиться в больницу и получить листок временной нетрудоспособности. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

"Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учётом пожеланий работника", — пояснила она в беседе с РИА "Новости".

Голованова отметила, что, если сотрудник оформит больничный перед отпуском, ему следует обязательно сообщить об этом работодателю. Далее по закону возможны два варианта. Первый — отпуск продлят на то количество дней, которые сотрудник будет болеть. Второй — отдых полностью или частично будет перенесён на другое время.