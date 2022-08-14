НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 06:18

Эксперт рассказала о возможности сохранить отпуск, если накануне заболел ковидом

Эксперт Голованова объяснила, как сохранить отпуск в случае заражения ковидом

Если сотрудник заболел коронавирусом или чем-либо другим прямо перед отпуском, он имеет право перенести сроки либо продлить отдых. Для этого ему нужно лишь обратиться в больницу и получить листок временной нетрудоспособности. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

"Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учётом пожеланий работника", — пояснила она в беседе с РИА "Новости".

Голованова отметила, что, если сотрудник оформит больничный перед отпуском, ему следует обязательно сообщить об этом работодателю. Далее по закону возможны два варианта. Первый — отпуск продлят на то количество дней, которые сотрудник будет болеть. Второй — отдых полностью или частично будет перенесён на другое время.

Россиянам объяснили, как пережить отсутствие отпуска летом без ущерба для психики

Россиянам объяснили, как пережить отсутствие отпуска летом без ущерба для психики

А ранее учёные посоветовали три хитрости, которые облегчат выход из отпуска. По словам одного из экспертов, это событие может стать стрессовым даже в том случае, если человек любит свою работу, а сам период отдыха был насыщен положительными впечатлениями. Причина в том, что любую резкую смену обстановки организм воспринимает как стресс.

Обложка ©

Pixabay

Александра Васильева
  • Новости
  • Работа
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров