Конгрессмены США запросили срочный брифинг после обысков в имении Трампа

Конгрессмены США запросили срочный брифинг из-за секретных документов, обнаруженных при обыске у бывшего американского президента Дональда Трампа. С инициативой выступили председатели двух комитетов Палаты представителей Штатов Кэролин Мэлони и Адам Шифф.

"Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своём имении", — сказано в письме законодателей на имя директора Нацразведки Эврил Хэйнс.

Как считают политики, по причине обнародованных фактов необходимо оценить вред, который мог быть нанесён национальной безопасности страны, а после — провести секретный брифинг для членов Конгресса.