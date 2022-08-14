Конгрессмены США запросили срочный брифинг после обысков в имении Трампа
Конгрессмены США запросили срочный брифинг из-за секретных документов, обнаруженных при обыске у бывшего американского президента Дональда Трампа. С инициативой выступили председатели двух комитетов Палаты представителей Штатов Кэролин Мэлони и Адам Шифф.
"Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своём имении", — сказано в письме законодателей на имя директора Нацразведки Эврил Хэйнс.
Как считают политики, по причине обнародованных фактов необходимо оценить вред, который мог быть нанесён национальной безопасности страны, а после — провести секретный брифинг для членов Конгресса.
Напомним, 9 августа экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Он усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.
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