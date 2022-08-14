В Прикамье объявили вознаграждение в полмиллиона за данные о пропавшей 6-летней Насте

В Пермском крае объявили вознаграждение в полмиллиона рублей за любую информацию о местонахождении шестилетней Насти Брихунец, пропавшей вечером 12 августа. Об этом сообщили в краевом Следственном управление СК России.

"Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просьба сообщать в полицию по телефону 102 или по телефону 8(342)249-54-55. За информацию, которая может помочь в поисках ребёнка, ГУ МВД России по Пермскому краю предусмотрено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Конфиденциальность и анонимность гарантируется", — сказали в СК.

Пропавшая девочка. Фото © t.me / Национальный центр помощи детям