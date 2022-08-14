В Осло усыпили 600-килограммовую моржиху Фрейю из-за угрозы для людей
Моржиху Фрейю, полюбившуюся жителям Осло, пришлось усыпить из-за угрозы людям. Об этом сообщили в норвежском управлении по рыболовству. Процедуру эвтаназии провели в воскресенье утром, усыпив животное гуманным способом. После этого тушу передали для обработки и ветеринарного осмотра.
"Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека", — заявил глава управления Франк Бакке-Йенсен.
В пресс-релизе ведомства указано, что туристы и местные жители Осло игнорировали рекомендацию не приближаться к моржихе и постоянно пытались с ней сфотографироваться. При этом животное во время игр успело потопить несколько лодок. В итоге специалисты пришли к мнению, что подобное поведение повышает риск потенциальной угрозы для людей, при этом благополучие животного не поддерживается. Сначала возникла идея переместить моржиху, однако от неё пришлось отказаться, а принцип первостепенности человеческой жизни взял верх.
Ранее стало известно, что истощённая моржиха, случайно заплывшая в воды Балтийского моря и побывавшая на берегу Куршской косы Калининградской области, скончалась при транспортировке в зоопарк Хельсинки.
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