Число пострадавших при взрывах в Ереване увеличилось до 26
До 26 человек увеличилось количество пострадавших при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
"В результате взрыва 26 пострадавших получают медицинскую помощь в различных медицинских центрах. <...> К сожалению, жизнь одного гражданина спасти не удалось", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Ранее сообщалось об одном погибшем и 20 пострадавших. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.
Twitter / reporterarm