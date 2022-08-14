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14 августа, 12:00

Число пострадавших при взрывах в Ереване увеличилось до 26

До 26 человек увеличилось количество пострадавших при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

"В результате взрыва 26 пострадавших получают медицинскую помощь в различных медицинских центрах. <...> К сожалению, жизнь одного гражданина спасти не удалось", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Ранее сообщалось об одном погибшем и 20 пострадавших. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.

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Twitter / reporterarm

Николь Вербер

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