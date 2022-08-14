Число пострадавших при взрывах в Ереване увеличилось до 26

До 26 человек увеличилось количество пострадавших при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

"В результате взрыва 26 пострадавших получают медицинскую помощь в различных медицинских центрах. <...> К сожалению, жизнь одного гражданина спасти не удалось", — говорится в телеграм-канале ведомства.