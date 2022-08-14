Один человек погиб и 20 пострадали при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване

В столице Армении в результате мощного взрыва и пожара на оптовом рынке "Сурмалу", по предварительным данным, погиб один человек, 20 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Пожар на рынке в Армении. Видео © Twitter / Gegham Vardanyan

"По предварительным данным, один человек погиб, ещё 20 пострадали вследствие взрыва", — говорится в тексте. При этом уточняется, что взрыв произошёл на складе пиротехники.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Местные жители помогают вытаскивать людей из-под завалов.