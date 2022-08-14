Один человек погиб и 20 пострадали при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване
В столице Армении в результате мощного взрыва и пожара на оптовом рынке "Сурмалу", по предварительным данным, погиб один человек, 20 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.
Пожар на рынке в Армении. Видео © Twitter / Gegham Vardanyan
"По предварительным данным, один человек погиб, ещё 20 пострадали вследствие взрыва", — говорится в тексте. При этом уточняется, что взрыв произошёл на складе пиротехники.
Сейчас на месте продолжают работать спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Местные жители помогают вытаскивать людей из-под завалов.
Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Минимум семь человек пострадали. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.
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Twitter / Gegham Vardanyan