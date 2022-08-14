Россиянам объяснили, в каких случаях сборы денег в школе незаконны и куда жаловаться

При подготовке к новому учебному году каждый родитель сталкивался со школьными поборами. Как правило, список нужд формируется учителем, а затем родительский комитет централизованно собирает средства. Некоторые считают данный процесс незаконным, а другие согласны с требованиями. Разобраться в ситуации Лайфу помог заместитель декана факультета права и заведующий лабораторией образовательного права НИУ ВШЭ Семён Янкевич.

"На самом деле ситуация не столь неоднозначная. Согласно статье 43 Конституции РФ, дошкольное и школьное образование должно быть бесплатным и общедоступным. Все учебники, пособия, развивающие игрушки должны закупаться за счёт бюджета. То есть на всё, что связано с обучением, законом не установлено никаких обязательных платежей", — сказал эксперт.

Несмотря на это, образовательное учреждение может попросить родителей "скинуться" на товары, на которых не хватило денег из бюджета. Например, на замену окон, покупку штор, приобретение кулера в класс и организацию доставки воды. Специалист объяснил, что основным в таком случае является слово "попросить": требовать, настаивать, угрожать последствиями руководство школы не имеет никакого права.

Собеседник Лайфа объяснил, что если родители всё-таки принимают решение "помочь" классу, то они сами должны определить выделяемую сумму. Нередко эта тема вызывает настоящие баталии, но всегда нужно помнить о том, что закон на вашей стороне. Янкевич подчеркнул: если вы не можете или не хотите сдавать деньги на необязательные, на ваш взгляд, траты, принуждать к этому не имеют права. По его словам, можно помочь и другим образом. К примеру, предложить подшить шторы, помыть окна и так далее.

"Существуют ещё сборы на так называемые общие нужды школы. То есть средства просят собрать на решение какой-то конкретной проблемы, например на ремонт в санузле или закупку мебели, которой пользуются все дети, в столовой или актовом зале. Большинство учреждений среднего образования прописывает возможность таких сборов в договоре или допсоглашениях к нему, которые заключаются с каждым родителем", — объяснил он.

Обычно это прописывается как "добровольное пожертвование" и эта практика также не противоречит закону, но принудить к этому не могут. К тому же эти "пожертвования" должны идти на решение конкретной проблемы, о чём обязана отчитаться. Янкевич уточнил, что такой документ должен быть опубликован на сайте учреждения, а родитель вправе требовать его в любое время.

По словам специалиста, отстаивать собственные права в этом вопросе можно и нужно: если вас принуждают сдавать деньги, необходимо составить два заявления. Первое пишется на имя директора школы с просьбой объяснить, на каком основании идёт сбор денег и куда они будут потрачены. Второе — в управление образования. В течение месяца после обращения заявителю должны дать ответ. Если ситуация не решается, вы вправе обратиться в прокуратуру или суд, резюмировал эксперт.