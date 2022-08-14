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14 августа, 10:56

Инженер объяснил, почему жильцы многоэтажек обречены слышать соседей через стены и потолки

Инженер Мамин объяснил, почему жильцы многоэтажек могут слышать соседей со всех сторон

Жители квартир могут слышать соседей не только сбоку, сверху, снизу, но и через этаж и даже по диагонали. Это происходит потому, что некоторые виды звуков — топот ног или жужжание дрели — создают вибрации, которые передаются по строительным конструкциям, распространяя шум во все стороны. Причиной такой высокой слышимости является в первую очередь материал, из которого построено здание. Об этом Лайфу рассказал инженер, эксперт в сфере подготовки проектной документации Дмитрий Мамин.

Он объяснил, что шумы, которые мы слышим в квартире, делятся на три вида. К первому типу — воздушному или акустическому — относятся звуки, которые передаются по воздуху и проникают к соседям через всевозможные щели и поры в стенах. К таким шумам относятся звуки музыки или голоса людей. По словам эксперта, в этом случае жители квартиры тем меньше будут слышать соседей, чем герметичнее и прочнее строительная конструкция в их доме. К ударному виду относится шум, который возникает при механическом контакте предметов со строительной конструкцией. Как пояснил Мамин, речь идёт о перестановке мебели и топоте ног. Если же источник звука распространяет вибрации и колебания по всем строительным конструкциям, как стиральная машинка или "любимая" соседская дрель, такой вид шума называют структурным.

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"Звуковые волны и вибрации при структурном шуме передаются по строительной конструкции и граничащим с ней смежным конструкциям, поэтому эти звуки распространяются по всему бетонному каркасу. Звукопоглощающие свойства квартиры в первую очередь зависят от материалов, из которых выполнены основные конструкции. Чем меньше в материалах воздушных прослоек, пустот, тем хуже будет показатель звукопоглощения и тем больше шумов мы будем слышать. Вообще, чем больше различных слоёв в строительной конструкции, тем выше показатель звукопоглощения и тем реже в квартире будет слышно посторонние звуки", — объяснил собеседник Лайфа, добавив, что наихудшими с этой точки зрения являются панельные дома, так как в них звук может проникать по стенам беспрепятственно.

Мамин добавил, что, если звукоизолирующие свойства квартиры не соответствуют нормам, жители имеют полное право пойти в суд. Чтобы доказать наличие нарушений, им необходимо обратиться в компанию, которая сможет провести судебно-строительную экспертизу и дать соответствующее заключение. Инженер предупредил, что для проведения замеров уровня шума специалистам понадобится доступ не только в квартиру заявителя, но и в соседнее помещение.

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Обложка ©

Shutterstock

Александра Васильева

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