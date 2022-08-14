Около 35 прихожан погибли при пожаре в церкви в Каире
Во время пожара в одной из церквей Каира погибли десятки человек. Об этом пишет египетская газета "Аль-Масри аль-Яум", ссылаясь на данные своего источника в правоохранительных органах.
Огонь вспыхнул в храме, расположенном в районе Имбаба. Издание называет 35 погибших и 25 пострадавших. Однако в Минздраве страны пока подтвердили смерть одного прихожанина при пожаре и сообщили о 55 раненых.
Также, как писал Лайф, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Очевидцы рассказали, что горит склад с фейерверками, хлопки продолжаются.
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