Сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у порта Тартус в Сирии
Сухогруз Razoni, который перевозит зерно из Украины под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь рядом с портом Тартус в Сирии, пишет Reuters.
Razoni — это первое судно с украинским зерном, которое вышло из Одессы по морскому гуманитарному коридору с момента заключения 22 июля "продуктовой сделки" между Россией, ООН, Турцией и Украиной. Планировалось, что Razoni под флагом Сьерра-Леоне пришвартуется в ливанском порту Триполи — своей конечной точке — 6 августа.
Однако из-за задержки доставки груза более чем на пять месяцев покупатель в Ливане отказался от него. В итоге сухогруз Razoni вернулся в Турцию для выгрузки полутора тысяч тонн кукурузы из 26 тысяч тонн.
ТАСС / Zuma\TASS