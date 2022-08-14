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14 августа, 10:34

Сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у порта Тартус в Сирии

Сухогруз Razoni, который перевозит зерно из Украины под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь рядом с портом Тартус в Сирии, пишет Reuters.

Razoni — это первое судно с украинским зерном, которое вышло из Одессы по морскому гуманитарному коридору с момента заключения 22 июля "продуктовой сделки" между Россией, ООН, Турцией и Украиной. Планировалось, что Razoni под флагом Сьерра-Леоне пришвартуется в ливанском порту Триполи — своей конечной точке — 6 августа.

Первое судно преодолело "зерновой коридор"

Первое судно преодолело "зерновой коридор"

Однако из-за задержки доставки груза более чем на пять месяцев покупатель в Ливане отказался от него. В итоге сухогруз Razoni вернулся в Турцию для выгрузки полутора тысяч тонн кукурузы из 26 тысяч тонн.

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ТАСС / Zuma\TASS

Анатолий Симоненко

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