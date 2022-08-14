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Опубликовано 14 августа 2022, 10:29

Более 200 военных 56-й бригады ВСУ дезертировали из-за больших потерь

Свыше 200 бойцов 56-й мотопехотной бригады ВСУ испугались больших потерь и бежали со своих позиций, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь", — заявил Конашенков.

По его данным, теперь из 580 человек списочного состава на своих позициях осталось порядка 140 военнослужащих.

Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ
Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ

Ранее союзные силы уничтожили две роты 72-й механизированной бригады ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

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Анатолий Симоненко
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