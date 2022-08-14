Более 200 военных 56-й бригады ВСУ дезертировали из-за больших потерь

Свыше 200 бойцов 56-й мотопехотной бригады ВСУ испугались больших потерь и бежали со своих позиций, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь", — заявил Конашенков.