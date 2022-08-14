ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град" в районе Артёмовска
Военные ВС РФ нанесли удар по взводу РСЗО "Град" в районе Артёмовска, артиллерийскому взводу орудий "Гиацинт-Б", а также поразили семь дислокаций гаубиц Д-30. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населённого пункта Артёмовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка ДНР", — отметил он.
Также сообщалось, что за последние сутки авиация, ракетные войска и артиллерия России уничтожили пять пунктов управления ВСУ, а также живую силу и вооружение противника в 151-м районе.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ