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Опубликовано 14 августа 2022, 10:27

ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град" в районе Артёмовска

Военные ВС РФ нанесли удар по взводу РСЗО "Град" в районе Артёмовска, артиллерийскому взводу орудий "Гиацинт-Б", а также поразили семь дислокаций гаубиц Д-30. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населённого пункта Артёмовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка ДНР", — отметил он.

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Также сообщалось, что за последние сутки авиация, ракетные войска и артиллерия России уничтожили пять пунктов управления ВСУ, а также живую силу и вооружение противника в 151-м районе.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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