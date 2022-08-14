ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град" в районе Артёмовска

Военные ВС РФ нанесли удар по взводу РСЗО "Град" в районе Артёмовска, артиллерийскому взводу орудий "Гиацинт-Б", а также поразили семь дислокаций гаубиц Д-30. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населённого пункта Артёмовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка ДНР", — отметил он.