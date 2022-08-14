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Регион
Опубликовано 14 августа 2022, 10:30
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ВС России полностью освободили село Уды Харьковской области

В результате наступательных действий российские военные освободили населённый пункт Уды в Харьковской области. Об этом заявил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобождён населённый пункт Уды", — сказал Конашенков.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Пески. Также российские ВКС ликвидировали до 170 украинских военных в ДНР, а также были уничтожены два Ми-24 противника в Николаевской области.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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