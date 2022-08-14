Семь пострадавших при взрывах в ТЦ "Сурмалу" доставлены в больницы Еревана

Минимум семь человек пострадали в результате взрыва на ереванском оптовом рынке "Сурмалу". Как сообщил глава службы скорой помощи, все они доставлены с различными травмами в медицинские учреждения города.

"К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду", — рассказала ТАСС глава армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян.

Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. По словам некоторых свидетелей, горит склад с фейерверками, хлопки продолжаются. Напуганные жители города в соцсетях делятся видео и теориями о том, что взрывы связаны с недавней эскалацией в Нагорном Карабахе. Однако МЧС данные домыслы не подтверждает. На кадрах с места событий видно чёрный дым и разбитые машин у здания, которые накрыло обломками.