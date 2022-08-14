Системы ПВО России сбили два украинских дрона и перехватили "Точку-У"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два беспилотника ВСУ в ЛНР и Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" над Лисичанском ЛНР и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области.