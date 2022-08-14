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14 августа, 10:42

Системы ПВО России сбили два украинских дрона и перехватили "Точку-У"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два беспилотника ВСУ в ЛНР и Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" над Лисичанском ЛНР и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области.

Авиация России уничтожила пять пунктов управления ВСУ

Авиация России уничтожила пять пунктов управления ВСУ

Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области. Удары наносились высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивными системами залпового огня. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.

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ТАСС / Виталий Невар

Николь Вербер

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