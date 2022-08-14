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14 августа, 11:07

Запорожские власти уличили Киев в обстрелах ЗАЭС и привели доказательства

В распоряжении властей Запорожской области есть доказательства обстрела ЗАЭС и Энергодара украинскими войсками. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Есть снимки, есть доказательства, есть образцы — обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть... признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS-наведением ставят только американцы", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Рогов уточнил, что стали известны подробности вплоть до фамилий военнослужащих ВСУ, обстреливающих АЭС и Энергодар. По его словам, бойцы 45-й артиллерийской бригады наносят удары из города Марганца.

"Это снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, ударные беспилотники польского производства, РСЗО — у нас это (доказательства. — Прим. ред.) всё есть", — добавил член главного совета администрации.

МИД России отреагировал на вбросы западных СМИ по Запорожской АЭС

МИД России отреагировал на вбросы западных СМИ по Запорожской АЭС

Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за последние дни было зафиксировано более десятка ударов.

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Telegram / Владимир Рогов

Николь Вербер
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