Гигантское облако поглотило людей: Момент взрыва в торговом центре в Ереване сняли на видео

В Интернете опубликовано видео момента взрыва, произошедшего в ТЦ "Сурмалу" в Ереване. На кадрах виден густой чёрный дым, а через несколько секунд раздаётся мощный хлопок.

Момент взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване. Видео © twitter / @antip_2

Облако дыма и пыли после взрыва буквально поглотило находившихся поблизости людей. Они сначала остановились, чтобы посмотреть на происходящее, а потом начали разбегаться в панике.