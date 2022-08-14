Гигантское облако поглотило людей: Момент взрыва в торговом центре в Ереване сняли на видео
Момент взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване сняли на видео
В Интернете опубликовано видео момента взрыва, произошедшего в ТЦ "Сурмалу" в Ереване. На кадрах виден густой чёрный дым, а через несколько секунд раздаётся мощный хлопок.
Момент взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване. Видео © twitter / @antip_2
Облако дыма и пыли после взрыва буквально поглотило находившихся поблизости людей. Они сначала остановились, чтобы посмотреть на происходящее, а потом начали разбегаться в панике.
Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Минимум семь человек пострадали. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стал пожар на складе с фейерверками.
twitter / @antip_2