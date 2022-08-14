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14 августа, 11:14

Гигантское облако поглотило людей: Момент взрыва в торговом центре в Ереване сняли на видео

Момент взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване сняли на видео

В Интернете опубликовано видео момента взрыва, произошедшего в ТЦ "Сурмалу" в Ереване. На кадрах виден густой чёрный дым, а через несколько секунд раздаётся мощный хлопок.

Момент взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване. Видео © twitter / @antip_2

Облако дыма и пыли после взрыва буквально поглотило находившихся поблизости людей. Они сначала остановились, чтобы посмотреть на происходящее, а потом начали разбегаться в панике.

Чёрный дым и разбитые машины: Взрывы гремят в торговом центре в Ереване, в городе паника

Чёрный дым и разбитые машины: Взрывы гремят в торговом центре в Ереване, в городе паника

Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Минимум семь человек пострадали. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стал пожар на складе с фейерверками.

Обложка ©

twitter / @antip_2

Анатолий Симоненко

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