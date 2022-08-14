НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 11:54

"Калашников" представил новый беспилотник ZALA 421-24

Дочерняя компания "Калашникова" ZALA AERO показала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24, который будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом пишет РБК.

Устройство управляется за счёт ручного контроллера, а также остаётся незаметным для противника благодаря акустическим и визуальным параметрам. Габариты комплекса, который продемонстрировал "Калашников", — 540х540х190.

Беспилотник может проводить в воздухе более 30 минут на высоте до полутора тысяч метров. Его максимальная скорость — 30 километров в час, дальность связи — более 3,5 километра, добавили в компании. Аппарат хорошо зарекомендовал себя во время испытаний.

На "Армии-2022" представят новую версию глубоководного аппарата "Клавесин"

На "Армии-2022" представят новую версию глубоководного аппарата "Клавесин"

Ранее в госкорпорации "Ростех" сообщили, что в боевых действиях на Украине активно применяются российские дроны-камикадзе КУБ и "Ланцет". Оба аппарата достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью.

Обложка ©

Kalashnikov.media

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров