"Калашников" представил новый беспилотник ZALA 421-24

Дочерняя компания "Калашникова" ZALA AERO показала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24, который будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом пишет РБК.

Устройство управляется за счёт ручного контроллера, а также остаётся незаметным для противника благодаря акустическим и визуальным параметрам. Габариты комплекса, который продемонстрировал "Калашников", — 540х540х190.

Беспилотник может проводить в воздухе более 30 минут на высоте до полутора тысяч метров. Его максимальная скорость — 30 километров в час, дальность связи — более 3,5 километра, добавили в компании. Аппарат хорошо зарекомендовал себя во время испытаний.