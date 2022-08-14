"Калашников" представил новый беспилотник ZALA 421-24
Дочерняя компания "Калашникова" ZALA AERO показала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24, который будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом пишет РБК.
Устройство управляется за счёт ручного контроллера, а также остаётся незаметным для противника благодаря акустическим и визуальным параметрам. Габариты комплекса, который продемонстрировал "Калашников", — 540х540х190.
Беспилотник может проводить в воздухе более 30 минут на высоте до полутора тысяч метров. Его максимальная скорость — 30 километров в час, дальность связи — более 3,5 километра, добавили в компании. Аппарат хорошо зарекомендовал себя во время испытаний.
Ранее в госкорпорации "Ростех" сообщили, что в боевых действиях на Украине активно применяются российские дроны-камикадзе КУБ и "Ланцет". Оба аппарата достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью.