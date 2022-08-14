ПВО Тайваня засекла 11 самолётов и шесть кораблей армии КНР

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 11 военных самолётов и шесть кораблей. Об этом оборонное ведомство острова передаёт в своём твиттере .

Согласно его данным, системы ПВО заметили два истребителя J-11, два J-16, два J-10, четыре Су-30, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. За ситуацией наблюдает тайваньский воздушный патруль, также развёрнуты зенитные ракетные комплексы. В ведомстве также отметили, что всего была зафиксирована активность 22 китайских военных самолётов рядом с островом.