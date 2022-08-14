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14 августа, 11:49

ПВО Тайваня засекла 11 самолётов и шесть кораблей армии КНР

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 11 военных самолётов и шесть кораблей. Об этом оборонное ведомство острова передаёт в своём твиттере.

Китайские самолёты в опознавательной зоне ПВО Тайваня. Фото © Twitter / MoNDefense

Китайские самолёты в опознавательной зоне ПВО Тайваня. Фото © Twitter / MoNDefense

Согласно его данным, системы ПВО заметили два истребителя J-11, два J-16, два J-10, четыре Су-30, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. За ситуацией наблюдает тайваньский воздушный патруль, также развёрнуты зенитные ракетные комплексы. В ведомстве также отметили, что всего была зафиксирована активность 22 китайских военных самолётов рядом с островом.

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Лайф напоминает, что после завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами.

Обложка ©

Getty Images / Annabelle Chih

Николь Вербер

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