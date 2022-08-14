"Это безобразно": В Совфеде опечалены из-за призыва президента Латвии отбирать у россиян визы и ВНЖ

Если европейские страны воплотят идеи своих политиков и запретят выдавать россиянам визы, это станет их грубейшей политической ошибкой, которая останется в исторической памяти и от которой откреститься потом будет очень сложно. Об этом в беседе с Лайфом заявил председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя призыв президента Латвии Эгилса Левитса отбирать у граждан РФ виды на жительство.

"Всё это безобразно. Одновременно грустно, потому что ничего в нашей истории не было более прискорбным, чем чувство какой-то непомерной ненависти ко всему российскому, которое их устами произносится, но навязано, естественно, издалека Вашингтона, европейских столиц. Очень недальновидное, опасное для самих этих государств заявление. Они останутся в исторической памяти и потом откреститься от них будет очень сложно", — сказал Карасин.

Он подчеркнул, что, если европейские страны лишат россиян возможности получить визу, это станет ошибкой, которая будет актуальна на протяжении многих десятилетий. А Совфеду нужно "будет думать, как быть" и принимать ли какие-то ответные меры.