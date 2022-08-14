Вооружённые сторонники Трампа вышли на протесты к зданию ФБР в Фениксе

Десятки вооружённых сторонников экс-президента США Дональда Трампа собрались возле отделения ФБР в Фениксе. Они протестуют против проведённых обысков у политика в его поместье Мар-а-Лаго. Видео с участниками акции появилось в "Твиттере" документалиста Трампа Форда Фишера.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа собрались на акцию протеста. Видео © Twitter / Ford Fischer

"Мы здесь в поддержку Трампа из-за того, что с ним случилось, из-за незаконного обыска с ФБР в его доме в Мар-а-Лаго. Мы устали от этого тиранического правительства, называемого "режимом Байдена". Мы не будем стоять в стороне, и мы не отступим", — поделилась одна из участниц протеста.

Её поддержали другие протестующие, заверив, что если потребуется, то они готовы бороться даже с ФБР. Судя по видео, митингующие продолжают прибывать к месту акции с флагами США и лозунгами против действующих американских властей.