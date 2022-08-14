Захарова высмеяла главу МИД Литвы за "поддержку" российской оппозиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о необходимости ввести запрет на въезд российских оппозиционеров на территорию всех стран Евросоюза.

"Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции, — "пусть сидят в стране и готовят перемены". Пусть сидят? Добрый Ландсбергис чётко обозначил "поддержку", — иронично написала дипломат в своём телеграм-канале , сопроводив публикацию смеющимся смайлом.

Ранее официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что с трудом представляет приостановку предоставления документов россиянам. Он подчеркнул, что ответственность за текущие события на Украине несут власти РФ, а не жители страны.