Чтобы гарантировать безопасность Запорожской атомной электростанции, необходимо зачистить от украинских военных три населённых пункта на правом берегу Днепра, откуда ведётся прицельный огонь по АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов [президента Украины Владимира] Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — населённых пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый — под контролем Зеленского, это Днепропетровская область", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что проблему угрозы безопасности АЭС могут решить только военные успехи.