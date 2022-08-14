Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за угроз убийством после нападения на Рушди
Автор серии романов о мире волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг обратилась в полицию после полученных угроз о расправе. Об этом писательница сообщила на странице в "Твиттере".
"Всем отправляющим сообщения поддержки спасибо. Задействована полиция (уже привлекалась по другим угрозам)", — сообщила Роулинг.
Лайф напоминает, на Салмана Рушди напали 12 августа прямо во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. Преступник нанёс британскому писателю 10–15 ударов ножом. Вскоре была раскрыта личность нападавшего, им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг поддержала Рушди, после чего получила комментарий с текстом: "Не переживай. Ты следующая".
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