Путин посетит форум "Армия-2022"
На следующей неделе президент России Владимир Путин по сложившейся традиции выступит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом стало известно в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Форум проводится ежегодно, каждый раз выступление главы страны включено в программу.
"Президентская неделя ожидается весьма насыщенной, в ней будет и много других событий, но анонсировать некоторые из них пока преждевременно", — заявил ведущий программы Павел Зарубин.
Напомним, что делегации из 72 стран подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который состоится на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
ТАСС / Климентьев Михаил