Путин посетит форум "Армия-2022"

На следующей неделе президент России Владимир Путин по сложившейся традиции выступит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом стало известно в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Форум проводится ежегодно, каждый раз выступление главы страны включено в программу.

"Президентская неделя ожидается весьма насыщенной, в ней будет и много других событий, но анонсировать некоторые из них пока преждевременно", — заявил ведущий программы Павел Зарубин.